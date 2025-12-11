1. jaanuaril 2018 jõustunud püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatuste kohaselt kehtestati püsiasustusega väikesaarte nimistu loomine, kirjutab err. Seadusega kantakse väikesaarte nimistusse väikesaared, millel elas eelneval kalendriaastal rahvastikuregistri andmetel püsivalt kokku vähemalt viis isikut.
UUDISED
UUS VÄIKESAAR | Saarnaki laid saab uue staatuse
Hiiumaast kagus asuv Saarnaki laid saab valitsuse määrusega väikesaare staatuse, kuna seal elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt vähemalt viis isikut. Hiiumaa vald saab alates 2027. aastast Saarnaki elanike teenindamiseks lisavahendeid.
Veel lugemist:
KASULIK TEADA
Jõulukuuske tuleks enne tuppa toomist hoida jahedas, nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske. Kindlasti ei tohi unustada ka seda,...
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 11.12.2025 kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.
UUDISED
Muinsuskaitseamet tunnustas Eesti Teaduste Akadeemia teaduspreemiate laureaate kultuuripärandi uurimise ja hoidmise eest. Hiidlane Monika Reppo pälvis muinsuskaitseametilt doktoriõppe eripreemia.
JUHTKIRI
Praamipileti hind on teema, mis tekitab emotsioone. Peaasjalikult kehvemaid, sest kellele meeldib, kuidas jälle mingi hind tõuseb. Rääkimata põhimõttelisest küsimusest, kas, kellelt ja kui...