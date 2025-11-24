UUS PETUSKEEM | Kelmid saadavad DPDga päris pakke

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 22 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kaksteist väljakutset. Üks inimene toimetati arestimajja kainenema, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
