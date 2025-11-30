ULGUHIIDLANE | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar

Sofia ütleb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar ja see annab identiteedile iseäraliku mõõtme. “Kodukoht on kõige nunnum, kõige armsam ja kõige tõelisem,” ütleb ta, lisades, et ta on siiralt uhke oma päritolu üle.
KULTUUR
Ükskord ammu-ammu, 20 aastat tagasi sündis varakevadisel päikselisel päeval ühte Hiiumaa perre teine laps, väike tüdruk, kes sai nimeks Jandra-Lisett.
ARVAMUS
Mõni vestlus lihtsalt jääb sinuga. Algul ei tundugi teab mis eriline, siis aga settib mõnda aega ja ühel hetkel on end kusagile ajukurru vahele...
UUDISED
Täna, 28. novembri õhtul on Wiener Konzerthausis Erkki-Sven Tüüri flöödikontserdi „Lux Stellarum“ Austria esiettekanne.
UUDISED
SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu taaskord välja...