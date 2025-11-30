ULGUHIIDLANE | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar

Sofia ütleb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar ja see annab identiteedile iseäraliku mõõtme. “Kodukoht on kõige nunnum, kõige armsam ja kõige tõelisem,” ütleb ta, lisades, et ta on siiralt uhke oma päritolu üle.