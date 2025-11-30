Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar

Sofia Valk on Hiiumaa juurtega inglise keele õpetaja, kes suunab noori ja nende tulevikku Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis.

Avatar photo
Sofia Valk. | Foto: Erakogu

Sofia ütleb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar ja see annab identiteedile iseäraliku mõõtme. “Kodukoht on kõige nunnum, kõige armsam ja kõige tõelisem,” ütleb ta, lisades, et ta on siiralt uhke oma päritolu üle.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Muinaslugu “Tiina Tantsustuudio ja 20 aastaringi”

Ükskord ammu-ammu, 20 aastat tagasi sündis varakevadisel päikselisel päeval ühte Hiiumaa perre teine laps, väike tüdruk, kes sai nimeks Jandra-Lisett.

10 tundi ago

ARVAMUS

ÜKSILDUS | Kust leida rohtu üksilduse vastu?

Mõni vestlus lihtsalt jääb sinuga. Algul ei tundugi teab mis eriline, siis aga settib mõnda aega ja ühel hetkel on end kusagile ajukurru vahele...

1 päev ago

UUDISED

FLÖÖDIKONTSERT | Tüüri Lux Stellarum kõlab Viini Kontserdimajas

Täna, 28. novembri õhtul on Wiener Konzerthausis Erkki-Sven Tüüri flöödikontserdi „Lux Stellarum“ Austria esiettekanne.

2 päeva ago

UUDISED

ÕPINGUD TOETATUD | Hiiumaa noorte stipendiumifondi toetuse saab kaks Hiiumaa noort

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu taaskord välja...

2 päeva ago