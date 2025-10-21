9. oktoobril toimunud vabaühenduste tunnustamise sündmus tõi kokku hulga selliseid inimesi. Uue algatuse tunnustuse pälvinud Hiiumaa Põllumeeste Liit, Malvaste vanale koolimajale uut identiteeti loov Dmitri Sarle ja Hiiumaa talvise kultuuriprogrammi osaks saanud Kärdla Mälumängu eestvedaja Jan Ignahhin on vaid mõned neist.
ÜHINE JÕUD | 2025. aasta on olnud Hiiumaale hea
Aktiivsed ja värskete ideedega sädeinimesed on kogukonna jaoks tõeline võit. Ellu kutsutakse uued ideed, luuakse uusi võimalusi. Üksi ei saagi kõike teada ja osata, küll aga saame toetada ning tunnustada neid kes loovad meie kogukonnas täiendavat väärtust.