ÜHINE JÕUD | 2025. aasta on olnud Hiiumaale hea

Aktiivsed ja värskete ideedega sädeinimesed on kogukonna jaoks tõeline võit. Ellu kutsutakse uued ideed, luuakse uusi võimalusi. Üksi ei saagi kõike teada ja osata, küll aga saame toetada ning tunnustada neid kes loovad meie kogukonnas täiendavat väärtust.