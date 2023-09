Tuuletorni esimese poolaasta käive ületab mullust pea kahekordselt

Kui elamuskeskuse Tuuletorn suvised külastajanumbrid jäid prognoosidest väiksemaks, siis kevadel oli külalisi oodatust rohkem. Sügiseks on lootused peagi valmiva bowlingu peal.

Käina spordikeskuse juhataja Krista Metsand ütles, et suvega võib Tuuletornis enam-vähem rahule jääda. „Lootused olid suuremad, millele vastavalt said tehtud ka prognoosid, kuid tegelikkuses pidime vähemaga leppima,“ nentis juhataja. Samas aasta esimesed kaheksa kuud kokku on vastanud plaanidele ehk talv ja kevad üllatasid meeldivalt. Teatmik.ee andmetel oli keskuse esimese poolaasta käive üle 173 000 euro, mullu samal ajal 88 000 eurot.