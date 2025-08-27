TÜLI | Viidik nõuab Tasuja tagasiastumist (koos vallavanema kommentaariga)

Vallavanem ignoreeris volikogu, ületas volitusi ja peab tagasi astuma!
Veel lugemist:
ARVAMUS
Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi...
REPORTAAŽ
Põllumeeste tegemised toovad alati rahva kokku. Nii ka seekordsele Hiiumaa põllupäevale.
UUDISED
Hiiumaale elama asunud näitleja Henrik Normann kandideerib 2025. aasta oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel Isamaa Hiiumaa erakonna nimekirjas.
UUDISED
Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkond kogunes esmaspäeval, et valimisprogramm ja vallavanema kandidaat kinnitada.