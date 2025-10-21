Jälgi meid
TULETORNIDE AASTA | Hiiumaa võõrustab järgmist Euroopa tuletornide võrgustiku aastakohtumist

Iirimaal Dublinis toimunud Euroopa tuletornide võrgustiku aastakoosolekul otsustati, et 2026. aasta koosolek toimub juuni alguses Hiiumaal.
Kõpu tuletorn. | Erakogu

Ühtlasi tervitati aastakoosolekul uute liikmetena Taani, Suurbritannia, Leedu ja Hispaania esindajaid. Kokku hõlmab Euroopa kultuuritee staatust taotlev võrgustik juba 10 erinevat riiki. 

UUDISED

VALLAVÕIM | Sotsid soovivad luua kolmese koalitsiooni

Hiiumaal valimised võitnud sotsiaaldemokraatlik erakond asub tänasest läbi rääkima kõikide volikogusse pääsenud nimekirjadega.

2 tundi ago

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM | Lahkus Aare Ristmägi (11.07.1940–20.10.2025)

"On lahkunud hiiu maasool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kodupaiga ja piirkondliku hariduselu uurija, ilukirjanduslike teoste toimetaja, Hiiumaa aukodanik, 5 lapse isa ja 5...

3 tundi ago

KULTUUR

HARULDASED RAAMATUD | Näituse vanim raamat päästeti prügimäelt

Veel vaid oktoobrikuu lõpuni on Kärdla raamatukogus avatud näitus hiidlaste kodudes leiduvatest haruldastest raamatutest, mis just tihti võõra vaataja silma alla ei satu.

3 tundi ago

POLITSEI

KAS NÄGID PEALT? | Politsei otsib Kärdlas autot kahjustanud isikut

Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.

20 tundi ago