TULEKAHJU | Sauna põrand võttis tuld

4. jaanuaril kell 17.32 sai häirekeskus teate, et Palukülas põleb saunamajas kerise alune puitpõrand.
POLITSEI
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva teatega ja alustati kümme väärteomenetlust. Neist üks teade oli liiklusõnnetus Emmastes, kus Volkswagen sõitis kõrvalteelt ette peateel...
UUDISED
Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli Hiiumaa detsembris Eesti kõige soojem koht, kogu möödunud aasta jooksul paistis päike Ristnas 1892 tundi, mida on üle...
PILTUUDIS
3. jaanuaril kell 10.30 koguneti Kärdla kiriku juurde mälestama ka Hiiumaal Vabadussõjas langenuid vaikuseminuti ja pärgade asetamisega Poisi juures. Samal ajal 106 aastat tagasi,...
UUDISED
Eesti Ornitoloogiaühing valis 2026. aasta linnuks piiritaja, kes valdava osa elust veedab õhus ning pesitseb inimeste läheduses. Suvel iseloomuliku häälitsuse ja lennuga tähelepanu köitva...