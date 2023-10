Mul oli väärt võimalus esineda kolmapäeval Sisekaitseakadeemia kutsel rahvusvahelisel elanikkonnakaitse teemalisel konverentsil „Teel turvalisse homsesse“. Ettekande pealkirjaks seati „Riik ja kogukond: kumb kumba abistab?“ Selleks valmistudes mõtlesin koos mõne kolleegiga nii viimasele viiele aastale kui meid äsja tabanud tormile Patrick.

Järeldus on lihtne. Riik on täpselt nii tugev, kui tugevad on tema külad ja linnad. Riik on täpselt nii tugev, kui teadlikud on tema elanikud.

Torm oli karm. Jah, (inim)elude kallale ei kippunud. Ent kustutas enam kui tuhandes Hiiumaa majapidamises tuled. Murdis ohtralt puid ning koos sellega kahjustas üksjagu vara.