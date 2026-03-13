TEST | Eesti äpp testib esmakordselt heliga ohuteavituse saatmist

Ohuteavituse saamiseks peab Eesti äpp olema mobiiltelefoni alla laaditud ning teavitused seadmes lubatud. Samuti tasub veenduda, et äpp oleks uuendatud või lubatud automaatsed uuendused. Ohuteavitused jõuavad Eesti äppi internetiühenduse kaudu.

Kuna seekord saadetakse ohuteavitus Eesti äppi koos helimärguandega, peab mobiiltelefon olema testi ajal häälega režiimil. Testteavituse saabumisel kostub telefonis teavituse heli, mille kasutaja on oma seadmes määranud või mis on telefonis vaikimisi seatud. Tegemist ei ole veel ohuteavitussüsteemi ametliku helisignaaliga, vaid seekord testitakse eelkõige seda, kuidas heli kasutaja seadmes teavitusega koos esitatakse.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) personaalriigi osakonna juhi Kai Kallase sõnul testitakse seekord esmakordselt ohuteavituste jõudmist kasutajateni koos helimärguandega. „Praegu kasutavad mobiilirakendused teavituse puhul telefoni tavapärast helimärguannet, mille kasutaja on oma seadmes seadistanud või mis on telefonis vaikimisi määratud. Testi käigus saame kontrollida, kuidas selline heliteavitus kasutajateni jõuab. Edaspidi soovime arendada ka eraldi ohuteavituse heli, mis oleks ühtne ja eristatav ning toimiks ka siis, kui telefon on hääletul režiimil. Seekordse testi puhul on oluline, et telefon oleks häälega režiimil ning äpiteavitused oleksid seadmes lubatud,” ütles Kallas.

Välja saadetavates testteavitustes on kirjas, et tegemist on testiga. Tegelikku ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Päeva jooksul võib mobiiltelefoni saabuda mitu äpiteavitust.

Eesti äppi on võimalik alla laadida Androidi seadmetele Google Play’st või Apple’i seadmetele Apple Store’ist.

Ohuteavituste funktsioon asub Eesti äpis Elanikkonnakaitse teenuste plokis. Ohuteavituste seadistamiseks tuleb äpis avada paremas ülanurgas olev seadete ikoon, valida Seaded ning seejärel Ohuteavituste seaded. Kasutaja saab valida, kas soovib teavitusi kogu Eesti kohta või valikuliste maakondade ulatuses. Ohuteavitusi saab nii sisselogitud kui ka sisselogimata (kasutaja on avakuval valinud “Jätkan külalisena”) vaates.

Lisainfot testi kohta saab veebilehelt kriis.ee.