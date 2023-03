Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses treenib suviseks noorte tantsu- ja laulupeoks pererühm, mis eriline selle poolest, et tantsijate seas on kokku viis komplekti emasid-isasid, õdesid-vendi ja vanavanemaid.

Viimastel aastatel on tantsupidudel osalenud teiste seas ka pererühmad. Nende põhimõte on, et koos saavad tantsida eri vanustes rahvatantsijad. Tihti moodustatakse pererühmad täiskasvanute ja laste rühmadest, kus kaheksa täiskasvanu kohta on kuusteist last – kummagi käe otsa üks.