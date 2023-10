Täiskasvanud õppija nädala tunnustamissündmusel reedel Pikas Majas auhinnati aasta õppijat ning organisatsioone ja ühendusi, kes koolitusele suurt rõhku panevad.

Aasta õppijaks valiti Helen Viilukas. Helen on oma väikeses kogukonnas eeskujuks, et täiskasvanuna õppima asudes on see millegi suure ja uue algus. Temas oli palju hirme ning kõhklusi.