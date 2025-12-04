Jälgi meid
TÄHTAEG LÄHENEB | Ülo Soosteri mälestusmärgi konkurss

SA Sooster Foundation kutsub skulptoreid jagama oma nägemust uuest Ülo Soosteri mälestusmärgist Kärdlas, Hiiumaal. 
Avatar photo
Ülo Sooster aastal 1957 | Foto: Erakogu

Monument mälestab Ülo Soosterit (1924–1970), üht 20. sajandi olulisemat Eesti kunstnikku, ning paigaldatakse kunstniku endise kooli ette — praeguse Kärdla Muusikakooli (Uus 4) esisele väljakule.

