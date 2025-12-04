TÄHTAEG LÄHENEB | Ülo Soosteri mälestusmärgi konkurss

Monument mälestab Ülo Soosterit (1924–1970), üht 20. sajandi olulisemat Eesti kunstnikku, ning paigaldatakse kunstniku endise kooli ette — praeguse Kärdla Muusikakooli (Uus 4) esisele väljakule.
Raigo Pajula on läbi aegade üks Eesti tunnustatumaid pressifotograafe, kes viimased aastad on aga kaameraga saatnud riigipead.
Kärdla Kooli seitsmenda klassi õpilane tegi vallavalitsusele ettepaneku korraldada liiklust lastele ohutumaks.
Sellel laupäeval, 6. detsembril avanevad uksed 20 glögikohvikus üle Hiiumaa. Neljandat korda toimuval Hiiumaa glögikohvikute päeval pakutakse lisaks auravale glögile ja piparkookidele mitmekülgset menüüd...
Novembris tähistatakse traditsiooniliselt töövarjupäeva, mille eesmärk on tuua noored päriselule lähemale ja anda neile võimalus tutvuda erinevate ametitega.