Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks.

Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus muutis õigusvastaselt hankelepingute täitmise ajal lepingute täitmise tingimusi. „Hankelepingu muudatuse olulisuse üle võib alati toetuse saaja vaielda,“ märkis KIKi kommunikatsioonijuht Kati Raudsaar. Ta ütles, et hankelepingu kohaselt tuli töövõtjal esitada Hiiumaa vallavalitsusele kindlustus ja täitmistagatis konkreetseks ajaks. Need aga esitati palju hiljem ja ühel juhul ei esitatud üldse.