Reedel peeti Kärdlas traditsiooniline heategevuslik teatejooks, millega toetati Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud lapsi. Aastast 2008 peetud jooksul oli seekord 13 500 osalejat 28 paigas üle Eesti.

Kärdla staadionil jooksis reedel 21 võistkonda erinevatest Hiiumaa nurkadest, igasse võistkonda kuulus 8 noort. Lisaks kollastele osalejasärkidele anti iga võistkonna viimasele jooksjale finisijoont ületades mahlakas kringel, mis hiljem võistkonnaga ühiselt ära söödi. Jooksul, kus oluline on osavõtt ja kaasamõtlemine, võitjaid ei selgitatud.

Enne jooksu algust sai sõna Hiiumaa Spordikeskuse juhataja Martin Lauri, kes luges ette ka president Alar Karise ettepaneku: “Enamikul teist on nutitelefon või kodus arvuti. Teeme nii, et oktoobrikuu lõpuni pead sa sporti tegema täpselt selle arvu minuteid, kui palju sa oled telefonis või arvutis. Ja nagu Oskar Lutsu “Kevades”, kui päris nii palju ei jõua, siis tehke pool!”