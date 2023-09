Sügis siiski üllatab suvise soojaga

Vaatamata esialgsele prognoosile, et suveilmasid enam ei tule, on siiski mõned suvesoojaga ja päikeselised päevad ilmataadil meile veel anda. See on ehe näide sellest, kui muutlikud on sügisesed ilmaprognoosid meie laiuskraadidel.

Täna (22.09) jääme Venemaa kõrgrõhkkonna ja läänepoolse võimsa madalrõhkkonna vahele. Ilm on sajuta ja enamuse päevast üsna selge. Lõunavoolust kandub soojust lisaks ning ootamas on tõeline suvepäev. Kahe kange vastasseisus aga tugevneb lõunakaare tuul, puhanguid on rannikualadel 14…16 m/s. Sooja on päeval 18…22°C.

Laupäeval (23.09) toimub lühiajaline muutus jahedama ilma suunas. Juba öö esimeses pooles jõuab Läänemerelt madalrõhulohk ühes külma frondiga. Hommikul lisandub niiskust veelgi ning sadu jätkub ka hommikul ja päeval. Kuivemaid hetki tuleb enam pealelõunal ja õhtul. Välistada ei saa äikest. Tuul pöördub läänekaarde ja nõrgeneb. Kui juhtub olema äikest, võib selle pilve all olla tugevamaid puhanguid. Õhusooja on öösel 15…17°C, päeval on õhumass jahedam ja temperatuurid ei tarvitsegi kõrgemale tõusta.

Pühapäeval (24.09) üks madalrõhulohk kaugeneb, kuid üle Soome triivib uus, kuigi nõrgenev madalrõhkkond. Meil võib sadada kohati veidi vihma ja seda nii öösel kui päeval, kuid suurt laussadu oodata ei ole. Tuul puhub läänekaarest ja veidi uuesti tugevneb. Soojakraade on öösel 14…16°C, päeval 15…17°C.

Esmaspäeval (25.09) jõuab lõunast–edelast meile lähemale kõrgrõhkkond. Päris selget ilma see garanteerida ei suuda, kuid sadu tulemas ei ole ja ilm on pilvelaamadega ja näeb ka päikest. Tuul puhub ikka edelast-läänest ja kuna rõhuväli muutub kahe rõhkkonna vastasseisus pingelisemaks, siis on rannikul puhanguid eelkõige pealelõunal taas 14…16 m/s.

Sooja on öösel 11…14°C, päeval 16…18°C.

Teisipäeval (26.09) jääme sellesama kõrgrõhkkonna mõjutada. Ilm on sajuta, kuid on vaheldumisi pilvelaamu ja päikest. Tuul pöördub lõunakaarde, avab tee soojemale õhule ning veidi nõrgeneb. Sooja on öösel 14…16°C, päeval 17…20°C.

Ka järgnevatel päevadel jääme selle kõrgrõhkkonna servaalale. Atlandil aga käib aktiivne tsüklonaalne tegevus ja neid kandub üle Skandinaavia, mis hoiab ilma tuulisena. Lõunast jõuab taas suvine soe ja õhutemperatuurid tõusevad 20°C ümbrusse ja rannikust eemal kõrgemalegi.