SILMAPAISTEV KOORIJUHT | Raul Talmar valis oma kindla raja

Ehkki kohtume Rauliga esimest korda, on vastuvõtt soe ja kodune nagu oleks heale sõbrale külla tulnud. Istume hoovi keskel asuvasse paljude aknaruutudega suvemajja, mille Raul ise on ehitanud. Sooja külalislahkust tundes pole ime, et ka ümberkaudsed Kuris elavad naabrid on suvitajatest pererahva soojalt vastu võtnud. Lahkelt on selgeks õpetatud ka kalapüüdmise ja võrgulaskmise nipid. Raul ütleb külaelanike kohta, et siin on nii erakordsed naabrid, lihtsalt kuldaväärt.