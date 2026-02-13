REPLIIK | Lennuk ja buss täiendavad teineteist, mitte ei konkureeri

Hiiu Leht kajastas jaanuarikuu viimasel päeval, et regionaal- ja põllumajandusministri hinnangul ei saa lennupileti hinda langetada, kuna see konkureerib bussiga ja kahjustaks viimaste konkurentsivõimet. Tegelikkuses vajavad saared mõlemat ühendust ning neid ei saa võtta konkurentidena vaid üksteist täiendavate alternatiivsete võimalustena.