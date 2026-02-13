Täna on bussi- ja lennupileti hinnavahe peaaegu kolm korda. Kui valida paindlik ehk ümbervahetuse võimalusega lennupilet, siis isegi enam kui kolm korda.
ARVAMUS
REPLIIK | Lennuk ja buss täiendavad teineteist, mitte ei konkureeri
Hiiu Leht kajastas jaanuarikuu viimasel päeval, et regionaal- ja põllumajandusministri hinnangul ei saa lennupileti hinda langetada, kuna see konkureerib bussiga ja kahjustaks viimaste konkurentsivõimet. Tegelikkuses vajavad saared mõlemat ühendust ning neid ei saa võtta konkurentidena vaid üksteist täiendavate alternatiivsete võimalustena.
