Juhani sõnul on see mõte peas küpsenud juba gümnaasiumi esimesest koolipäevast saati: “No mis ma salgan – ega see lihtne pole olnud. Süda tuksus, käed higised ja põlved nõrgad, aga tähed olid end lõpuks sedasi ritta sättinud, et pidi ära tegema. Õnneks võttis Laura mu pakkumise vastu!” sõnas noormees silmnähtavalt kergendunult.
PULMAKELLAD HIIGis! | 11. klassi noormees palus kogu koolipere ees klassiõe kätt
Hiiumaa Gümnaasiumi koolipere oli lõppeval nädalal tunnistajaks tõeliselt südamlikule ja muhedale sündmusele – 11. klassi noormees Juhan Metsand otsustas lõpuks oma südameasjaga julgelt välja tulla ning palus auditooriumi ees klassiõe Laura Voogla kätt. HIIGi viies lennupulm peetakse kevadel.
Uhiuus Käina Päevakeskus, mis avati juunis Käina Kultuurikeskuse esimesel korrusel, on pilgeni rahvast täis, kes soovivad saada osa Helin Kääramehe mälutreeningu õpitoast.
Hiiumaa Laskespordiklubi korraldatud Hiiumaa meistrivõistlused laskespordis tõid 6.–8. novembrini kokku saare parimad laskurid nii noorte kui täiskasvanute klassides.
Eesti Töötukassa jätkab oma teenuste kaasajastamist ning selle tulemusel koondab ka Hiiumaal kolm töötajat.
10.–16.11.2025 tähistatakse üle Eesti noorsootöönädalat, mille eesmärk on pöörata tähelepanu neile, kes meie noori igapäevaselt vaikselt, märkamatult, aga järjepidevalt toetavad.