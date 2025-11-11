Jälgi meid
Profi ms 261

UUDISED

PULMAKELLAD HIIGis! | 11. klassi noormees palus kogu koolipere ees klassiõe kätt

Hiiumaa Gümnaasiumi koolipere oli lõppeval nädalal tunnistajaks tõeliselt südamlikule ja muhedale sündmusele – 11. klassi noormees Juhan Metsand otsustas lõpuks oma südameasjaga julgelt välja tulla ning palus auditooriumi ees klassiõe Laura Voogla kätt. HIIGi viies lennupulm peetakse kevadel.
Avatar photo
Juhan Metsand ja Laura Voogla kihlusid kooli auditooriumis. Tähtsa hetke tunnistajateks oli kogu koolipere. | Erakogu

Juhani sõnul on see mõte peas küpsenud juba gümnaasiumi esimesest koolipäevast saati: “No mis ma salgan – ega see lihtne pole olnud. Süda tuksus, käed higised ja põlved nõrgad, aga tähed olid end lõpuks sedasi ritta sättinud, et pidi ära tegema. Õnneks võttis Laura mu pakkumise vastu!” sõnas noormees silmnähtavalt kergendunult.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TEEMA

TEGEVUST EAKATELE | Käina Päevakeskus ootab eakaid kokkusaamistele

Uhiuus Käina Päevakeskus, mis avati juunis Käina Kultuurikeskuse esimesel korrusel, on pilgeni rahvast täis, kes soovivad saada osa Helin Kääramehe mälutreeningu õpitoast.

7 tundi ago

SPORT

LASKESPORT | Hiiumaa meistrivõistlustel särasid noored täpsuskütid

Hiiumaa Laskespordiklubi korraldatud Hiiumaa meistrivõistlused laskespordis tõid 6.–8. novembrini kokku saare parimad laskurid nii noorte kui täiskasvanute klassides.

8 tundi ago

UUDISED

KOONDAMINE | Töötukassa koondab kolm Hiiumaa osakonna töötajat

Eesti Töötukassa jätkab oma teenuste kaasajastamist ning selle tulemusel koondab ka Hiiumaal kolm töötajat.

10 tundi ago

TEEMA

NOORSOOTÖÖ NÄDAL | Noorsootöötaja suhtleb, suunab ja kujundab

10.–16.11.2025 tähistatakse üle Eesti noorsootöönädalat, mille eesmärk on pöörata tähelepanu neile, kes meie noori igapäevaselt vaikselt, märkamatult, aga järjepidevalt toetavad.

12 tundi ago