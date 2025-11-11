PULMAKELLAD HIIGis! | 11. klassi noormees palus kogu koolipere ees klassiõe kätt

Juhani sõnul on see mõte peas küpsenud juba gümnaasiumi esimesest koolipäevast saati: “No mis ma salgan – ega see lihtne pole olnud. Süda tuksus, käed higised ja põlved nõrgad, aga tähed olid end lõpuks sedasi ritta sättinud, et pidi ära tegema. Õnneks võttis Laura mu pakkumise vastu!” sõnas noormees silmnähtavalt kergendunult.