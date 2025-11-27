1) Valgus on üks olulisemaid
Hea foto algab valgusest. Parim valgus tuleb ikka loodusest. Pildista hommikul või hilisel pärastlõunal, kui päike on madalamal ja toonid pehmemad. Seda aega nimetatakse kuldseks tunniks. Siseruumis vali koht akna lähedal ja väldi otse ülevalt langevat lampi. Hästi valgustatud pilt teeb värvid elavaks ja paneb näod särama.
PILDISTAMISE NIPID | Taskus oleva telefoniga võib teha tipptasemel pilte
Tänapäeva nutitelefonid on varustatud kaamerate ja tehisaruga, mis suudavad jäädvustada muljetavaldavaid fotosid, mis ei jää alla profikaameratega tehtutele. Ent isegi parim telefon vajab head silma ja läbimõtlemist. Siin on seitse praktilist soovitust, mis aitavad telefoniga tehtud fotod järgmisele tasemele viia.
1) Valgus on üks olulisemaid
