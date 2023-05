Pikas Majas avati maalinäitus pillidest

Hiiumaa muuseumi Pika Maja saalis esmaspäeval avatud näitus „Pillid piltidel“ on kokku pandud teostest, kus kujutatud muusika­instrumente. Valikus on väga erinevate tehnikate ja autoritega maale ning muusika­instrumentide valik on mitmekesine. Autoriteks Viiralt, Adamson-Eric, Ole, Kits, Okas ja mitmed teised kunstnikud. Korraldajate sõnul teeb väljapaneku eriliseks asjaolu, et valdav osa töödest on pärit erakogudest. Lisaks mõned teosed Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumist ning üks töö Hiiumaa muuseumist.