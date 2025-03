Parvlaev Tiiu läks hooldusesse, aprillis sõidab Saaremaale Reet

Hiiumaa liinil sõitev parvlaev Tiiu suundus dokitöödele Tallinnasse BLRT laevaremonditehasesse 18. märtsil ning on planeeritud liinile naasma 2. aprillil.

Laeva asendab parvlaev Regula. „Enamiku väljumisi teeb Hiiumaa liinil põhilaev Leiger, piletimüügisüsteemis on iga väljumise juures ka näha, milline laev väljub – Leiger on märgitud rohelise ja Regula sinise värviga. Kellel on soov Leigri või just Regulaga sõita, saab oma reisi selle järgi planeerida. Regula ülesõit on umbes sama kiire kui põhilaevaga,“ lisas TS Laevade juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro.

Alates 2. aprillist kuni 23. aprillini sõidab Sõru-Triigi liinil parvlaev Reet, asendades parvlaeva Soela, mis viiakse seniks Vormsi liinile. Sealne laev Ormsö läheb hooldusesse ning kuna saarel toimub spordihoone ehitus, ei suuda Reet seda liini teenindada.