HOOLDUSTÖÖD | Parvlaevad Tiiu ja Piret lähevad järjestikku hooldusesse

Parvlaev Tiiu suundub dokitöödele Tallinnasse BLRT laevaremonditehasesse 18. märtsi õhtul ning on planeeritud liinile naasma 2. aprillil. Kohe peale Tiiut on kord Pireti käes ning dokitööd algavad 3. aprillil ning vältavad samuti paar nädalat. Lihavõttepühadeks on Piret tagasi liinil.