Profi ms 261

UUDISED

PAKU LAEVALE NIMI | Riigilaevastik otsib avaliku konkursiga uuele suurele töölaevale nime

Kõigil huvilistel on kuni 26. novembrini võimalus pakkuda välja nimi uuele mitmeotstarbelisele töölaevale, mis hakkab täitma riiklikke ülesandeid Eesti vetes. Laeva nime valib välja žürii eesotsas Marko Matverega ning tulemust tutvustatakse avalikkusele laeva veeskamise ja ristimise tseremoonial tuleva aasta kevadel.
Avatar photo
Uue töölaeva kapten Sander Laus ja nimekonkursi žüriiliige Marko Matvere. | Foto: Siim Kingisepp

Uue laeva näol on tegemist mitmeotstarbelise töölaevaga, mis on oluline täiendus Eesti riigi laevastikule ning suurendab märkimisväärselt riigi võimekust teostada Läänemerel nii igapäevaseid kui ka erakorralisi ülesandeid. “Uus laev, mida praegu Saaremaal ehitatakse, parandab meie võimekust teostada merel regulaarseid poitöid, hooldada laevateid, viia läbi teadusuuringuid ning reageerida reostustõrje- ja päästeoperatsioonidele,“ selgitas Riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma. “Tegu on ainulaadse ja keskkonnasäästliku laevaga, mis väärib väärikat nime. Soovime, et just Eesti inimesed aitaksid leida sellele rahvusliku, uhke ja laevale sobiva nime.“

