PAKU LAEVALE NIMI | Riigilaevastik otsib avaliku konkursiga uuele suurele töölaevale nime

Uue laeva näol on tegemist mitmeotstarbelise töölaevaga, mis on oluline täiendus Eesti riigi laevastikule ning suurendab märkimisväärselt riigi võimekust teostada Läänemerel nii igapäevaseid kui ka erakorralisi ülesandeid. “Uus laev, mida praegu Saaremaal ehitatakse, parandab meie võimekust teostada merel regulaarseid poitöid, hooldada laevateid, viia läbi teadusuuringuid ning reageerida reostustõrje- ja päästeoperatsioonidele,“ selgitas Riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma. “Tegu on ainulaadse ja keskkonnasäästliku laevaga, mis väärib väärikat nime. Soovime, et just Eesti inimesed aitaksid leida sellele rahvusliku, uhke ja laevale sobiva nime.“