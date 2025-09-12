Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Tugev tuul murdis puid

Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Möödunud ööpäeval sai häirekeskus kaks väljakutset suure tuule tõttu teele murdunud puudest, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja. Päästjad eemaldasid teele kukkunud puud Puski ja Vaemla külas.

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Hiiumaa Must Ring sai valmis

Hiiumaa Must Ring sai valmis

4 tundi ago

GALERIID

RIIGIL HUVI PUUDUB | Hiiumaa haigla vajab kiirabikopterit

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et meditsiinilendude plaanist on räägitud juba 1998. aastast. Nüüd on olemas eraettevõte, kes on nõus teenust pakkuma,...

8 tundi ago

ARVAMUS

Evelin Lehtsaar: Emmaste – Hiiumaa värav Saaremaale ja tulevikku

Emmaste on Hiiumaa lõunapoolseim piirkond. See asukoht pole üksnes geograafiline fakt, vaid ka strateegiline arenguvõimalus.

10 tundi ago

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Taimi Paljak hoolitseb Kassaris Panso sirelipõõsa eest

Sünoptik Taimi Paljak, kelle edastatud uudised on suure osa eestlaste jaoks tähtsaimad päevas, sõidaks Hiiumaale tihedamini, kui võimalust on. Nüüd juba rohkem kui 15...

11 tundi ago