PÄÄSTE | Tugev tuul murdis puid

Möödunud ööpäeval sai häirekeskus kaks väljakutset suure tuule tõttu teele murdunud puudest, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja. Päästjad eemaldasid teele kukkunud puud Puski ja Vaemla külas.
