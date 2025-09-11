Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

UUDISED

HOIATUS | Hiiumaa ja Saaremaa said tugeva tuule hoiatuse

Keskkonnaagentuur andis neljapäevaks Eesti merealale, Peipsi järvele ja läänepoolsetele saartele tugeva tuule hoiatuse.
Foto: Raul Vinni

Päeval tugevneb Lääne-Eesti saartel ehk Saaremaal ja Hiiumaal kagutuul 15, puhanguti 21 m/s.

