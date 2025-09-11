HOIATUS | Hiiumaa ja Saaremaa said tugeva tuule hoiatuse

Päeval tugevneb Lääne-Eesti saartel ehk Saaremaal ja Hiiumaal kagutuul 15, puhanguti 21 m/s.
Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et 11. septembril kella 14 seisuga on Hiiumaal Paope-Luidja-Palli kandis elektrita 183 majapidamist. Tegemist on rikkelise katkestusega. Elektrilevi prognoosi kohaselt...
Maailmas süüakse igasugu veidraid asju. Kalapead kuuluvad kindlasti nimekirja. Keedetud lestapäid on Hiiumaal arvatavasti söödud aegade algusest saadik. Tänapäeval kirtsutavad paljud aga taolise toidu...
Keskkonnaametile laekus vihje, et Hausma mereranda on viidud kalarappimisel tekkinud jäätmeid ning samas piirkonnas on pikema aja jooksul ladustatud ka aiajäätmeid, kirjutab Hiiumaa vald.
Väärtustan Hiiumaad kui terviklikku ökosüsteemi, kus loodus, kogukond ja majandus toimivad tasakaalus. Soovin jagada oma nägemust omavalitsuse rollist Hiiumaa arengus – selle võimalustest ja...