RIKE | Hiiumaal on 183 majapidamist elektrita

Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et 11. septembril kella 14 seisuga on Hiiumaal Paope-Luidja-Palli kandis elektrita 183 majapidamist. Tegemist on rikkelise katkestusega. Elektrilevi prognoosi kohaselt peaks rike olema kõrvaldatud kella 18-ks.
TOIT
Maailmas süüakse igasugu veidraid asju. Kalapead kuuluvad kindlasti nimekirja. Keedetud lestapäid on Hiiumaal arvatavasti söödud aegade algusest saadik. Tänapäeval kirtsutavad paljud aga taolise toidu...
UUDISED
Keskkonnaagentuur andis neljapäevaks Eesti merealale, Peipsi järvele ja läänepoolsetele saartele tugeva tuule hoiatuse.
UUDISED
Keskkonnaametile laekus vihje, et Hausma mereranda on viidud kalarappimisel tekkinud jäätmeid ning samas piirkonnas on pikema aja jooksul ladustatud ka aiajäätmeid, kirjutab Hiiumaa vald.
SISUTURUNDUS
Väärtustan Hiiumaad kui terviklikku ökosüsteemi, kus loodus, kogukond ja majandus toimivad tasakaalus. Soovin jagada oma nägemust omavalitsuse rollist Hiiumaa arengus – selle võimalustest ja...