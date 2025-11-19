Jälgi meid
OTSITAKSE UUT OPERAATORIT | Kõpu ja Ristna tuletornide senise operaatoriga lõpetatakse leping poolte kokkuleppel

Hiiumaa Vallavalitsus ja Intelligentia OÜ/Vana Madrus OÜ lõpetavad 7. mail 2025 sõlmitud vallavara kasutusse andmise lepingu poolte kokkuleppel alates 20. novembrist 2025.
Avatar photo
Vabamüürlaste ühingu WidowsSons Soome suurlooži motomeeste kokkutulek 6. augustil Kõpu tuletorni juures, lisatud kommentaar: „Suurte poiste mänguasjad kenasti pargitud, pidu võib alata!“ | Foto: Alvar Jaamu

Hiiumaa valla esindajate ning Vana Madrus OÜ esindaja Alvar Jaamu kohtumisel 12. novembril tehti põhjalik kokkuvõte 2025. aasta suvisest hooajast. Ettevõtja sõnul ei realiseerunud äriplaan ootuspäraselt ning ilmnes mitmeid väljakutseid, mis mõjutasid pakutud teenuse kvaliteeti ja ettevõtluse jätkusuutlikkust.

DIGILEHT | Hiiu Leht 20. novembril

Hiiu Leht 20. novembril Juhtkiri | November, tüllkardina varjust väljas Arvamus | Turism edeneb naabersaari liites Arvamus | Usaldus loob sidusa keskkonna Arvamus |...

RISTSÕNA | 20.11.2025 (49)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

SEGADUS HARIDUSES | Hariduse sisu jääb tagaplaanile

Eesti haridus- ja kultuuripoliitika, meie rahva alustugi, on vist liigestest lahti. Eesti kõrgelt hinnatud hariduselus on viimasel ajal nii palju ümberkorraldusi ja ümbermõtlemisi, et...

KOALITSIOONI PLAANID | Koalitsioonipartnerid plaanivad elamuprogrammi, uuendusi hariduses ja sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa tõstavad oma programmiga esile neli põhimõtet: Hiiumaa peab olema õnnelike ja tervete inimeste saar, turvaline paik, mereriigi...

