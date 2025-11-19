Hiiumaa valla esindajate ning Vana Madrus OÜ esindaja Alvar Jaamu kohtumisel 12. novembril tehti põhjalik kokkuvõte 2025. aasta suvisest hooajast. Ettevõtja sõnul ei realiseerunud äriplaan ootuspäraselt ning ilmnes mitmeid väljakutseid, mis mõjutasid pakutud teenuse kvaliteeti ja ettevõtluse jätkusuutlikkust.
OTSITAKSE UUT OPERAATORIT | Kõpu ja Ristna tuletornide senise operaatoriga lõpetatakse leping poolte kokkuleppel
Hiiumaa Vallavalitsus ja Intelligentia OÜ/Vana Madrus OÜ lõpetavad 7. mail 2025 sõlmitud vallavara kasutusse andmise lepingu poolte kokkuleppel alates 20. novembrist 2025.
