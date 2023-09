Metsa saab paremini väärindada meretaguste lähinaabrite juures

Hiiumaa metsade sõjajärgne metsapõlvkond, mis hakkas sirguma põllumaadele, on saanud küpseks 75- kuni 80aastaselt. Kõik üheaegselt, kirjutab metsaettevõtja Andrus Ilumets

See on metsa esimene põlvkond – koolitamata, hooldamata, looduslikult tekkinud. See põlvkond vajab paratamatut uuendamist, et loovutada ruum uuele, juba kvaliteetsemale majandusmetsale.

1939. aasta rahvaloenduse andmeil kasutas Hiiumaal 3053 talu kokku 71 506 ha maad, millest metsamaad kõigest 2451 ha (3,4%) (Eesti Statistika nr 206(1)–217(12) 1939 lk 445–481, allikas M. Eriku blogi). Riigimetskondade pindala oli 19 923 ha (T. Meikar). Kokku oli 1939.a 22 371 ha metsa, mis on Hiiumaa üldpindalast (103 240 ha) 22%. Tänapäeval on Hiiumaa metsade pindala 74 860 ha, mis on 73% üldpindalast.