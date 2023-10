Merisiia püügi hooaeg toob kaasa uued reeglid

Täna algava merisiia püügihooajaga koos alustavad keskkonnakaitseinspektorid ka tihedamaid kalapüügikontrolle. Keskkonnaameti avalike suhete osakonna juhataja Liivi Reinholdi sõnul tuleb 10. oktoobrist 30. novembrini nakkevõrkudega püügil arvestada, et Soonlepa lahes Hiiumaa Silma lautri suudme ja Saarnaki laiu Põldrahu nuka vahele jäävast mõttelisest joonest ning Õunaku lahes Saarnaki laiu Männinuka lõunatipu ja Taguküla laiu lõunatipu vahele jäävast mõttelisest joonest Hiiumaa ranniku poole jääval alal on keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on vahemikus 75 mm kuni 109 mm.

Lisaks tuleb arvestada, et nakkevõrgu silmasuurus ei tohi olla alla 70 mm (erisus on lubatud räime- ja meritindipüügil) ja püügiruudus 29 ei tohi silmasuurus ületada 156 mm. Endiselt tuleb hoiduda nn kastidest Õunaku ja Soonlepa lahes, kus on igasugune kalapüük 10. oktoobrist kuni 30. novembrini keelatud.