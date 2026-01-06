Jälgi meid
MEREKAABLID SAID VIGA | Torm lõhkus Hiiumaa ühenduse mandriga

Justiits- ja digiministeeriumi teatel said enne aastavahetust vigastada viis Eesti mandriosalt lähtuvat merekaablit, neist üks Läänemaa ja Hiiumaa vaheline ning teine Hiiumaa ja Rootsi vaheline kaabel.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Detsembri lõpus tuvastati rikked Mandri-Eesti ja Rootsi, Läänemaa ja Hiiumaa ning Hiiumaa ja Rootsi vahelises merekaablis kahest kohast. Lisaks tuvastati aasta viimase päeva hommikul rikked ka kahes Eesti ja Soome vahelises merekaablis. Eesti-Soome vahel toimunud kaablirikete puhul kahtlustatakse inimtegevust, mille taga võis olla kaubalaev Fitburg. 

Justiits- ja digiministeeriumi digitaristu ja küberturvalisuse asekantsler Tõnu Grünberg märkis, et Läänemaa ja Hiiumaa ning Rootsi ja Hiiumaa vaheliste kaablite purunemise taga ei ole pahatahtlik inimtegevus. 

“Kuigi oleme kõrgendatud tähelepanu all seoses Soome-Eesti vahelise juhtumiga, ei ole meil hetkel alust arvata, et teiste kaablite, näiteks Hiiumaa suunaliste purunemiste taga oleks pahatahtlik inimtegevus, vaid pigem on tegemist tormikahjustuste või tehniliste riketega,” rõhutas Grünberg.

Telia Eesti võrgujuht Mihkel Kõiv kinnitas teisipäeva hommikul, et aasta lõpus kahjustada saanud Läänemaa ja Hiiumaa vahelise merekaabli parandustööd on poole peal ning esialgu viitab rikke põhjus loodusjõududele.

“Tegemist on üsna töömahuka protsessiga, kus katkine kaabliosa eemaldatakse ja asendatakse uuega.

Rikke täpne põhjus selgub siis, kui kaabli katkine osa on laevale tõstetud ja üle vaadatud. Esialgne hinnang viitab siiski loodusjõudude mõjule – kaabli kahjustuse piirkond on madalama veega ning tugeva tormi korral võib kaabel saada pikema aja jooksul koormust, mis lõpuks viib kiudude purunemiseni,” ütles Kõiv.

Kõiv rõhutas, et Telia klientidele rikkest mõju ei olnud. 

“Kahjustada sai vaid osa kaabli kiude ning andmeliiklus suunati tervetele kiududele. Lisaks on saarte ühendused dubleeritud, mis tähendab, et Hiiumaa ja mandri vaheline katkestus kompenseeritakse vajadusel teise ühendusega,” lisas Kõiv, et parandusprotsess jätkub ja eeldatavasti saab kaabel peagi täielikult töökorda.

Meresidekaablite parandamine on tehniliselt keerukas protsess, mis sõltub otseselt ilmastikust ja nii  võivad tööd kesta nädalaid. Seotud ametkonnad on kinnitanud, et vaatamata mitmele kaablirikkele, on Eesti digitaalsete teenuste toimimine ja sideühendused tagatud tänu dubleeritud süsteemidele.

Soome peatas kahtlase kaubalaeva

Soome-vaheliste kaablipurunemiste puhul on alustatud kriminaalmenetlused tahtliku vigastamise uurimiseks. Kahjustuste hetkel asus sidekaablite kohal kaubalaev Fitburg, mis liikus edasi Soome majandusvööndisse. Soome õiguskaitseasutused pidasid kaubalaeva enda majandusvööndis kinni.

Kahtlusalune kaubalaev on Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all seilav Fitburg. Laeval oli kinnipidamise hetkel ankrukett vees. Pardal oli 14 meeskonnaliiget, kelle seas on Venemaa, Gruusia, Kasahstani ja Aserbaidžaani kodanikud. Rahvusvahelist laevaliiklust kajastava veebisaidi Marine Traffic andmeil oli kinni peetud kaubalaev väljunud Peterburist ja teel Iisraeli.

