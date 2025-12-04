Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

SPORT

MEILE KIRJUTATAKSE | Hiidlased pidasid triikimise maailmameistrivõistlusi

Teist korda Hiiumaal ja maailmas toimus meestekuu raames võistlus Ironing Man 2025 ehk triikimise maailmameistrivõistlused meestele.
Triikimise maailmameistrivõistlus. | Foto: Erakogu

Pärast rahvusvahelisi eelvoore ja treeninglaagreid pääsesid Tuuletornis peetud finaali ainult hiiumaalased. Jaanus Treilman Nasvalt, Rait Ots Emmastest, Tanel Põldma Käinast. Ootamatult korraldajatele ja ilmselt ka sportlasele endale lisandus finaalvõistlusele Andrus, kes tutvustas ennast vaid elukoha järgi: “Paladelt”.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

AMET

KAAMERA TAGA | Riigi esimese mehe fotograaf

Raigo Pajula on läbi aegade üks Eesti tunnustatumaid pressifotograafe, kes viimased aastad on aga kaameraga saatnud riigipead.

7 tundi ago

UUDISED

ÕPILASE ETTEPANEK VALLALE | Kärdlasse rohkem ülekäiguradu

Kärdla Kooli seitsmenda klassi õpilane tegi vallavalitsusele ettepaneku korraldada liiklust lastele ohutumaks.

8 tundi ago

UUDISED

HIIUMAA GLÖGIKOHVIKUD | Kohvikutes saab sauna, jõulufilme ning muusikat

Sellel laupäeval, 6. detsembril avanevad uksed 20 glögikohvikus üle Hiiumaa. Neljandat korda toimuval Hiiumaa glögikohvikute päeval pakutakse lisaks auravale glögile ja piparkookidele mitmekülgset menüüd...

10 tundi ago

TEEMA

TÖÖVARJUPÄEV | Õpilased kogusid inspiratsiooni

Novembris tähistatakse traditsiooniliselt töövarjupäeva, mille eesmärk on tuua noored päriselule lähemale ja anda neile võimalus tutvuda erinevate ametitega.

10 tundi ago