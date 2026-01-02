MARGUS TABORI AASTA | Elu, mida ma tahtsin

Rõõm on see, et ma suudan elada sellist elu, nagu ma tahan. Kuidagi on nii juhtunud, et ma olen ennast palgatöölt välja ostnud. Ma ei teagi, kuidas seda kõige täpsemini öelda, aga nii see on. Siukest õnne igaüks ei koge. Enamik rabab elu lõpuni ja siis ongi kõik läbi ega saagi ise aru, kuhu see enda aeg jäi.
Veel lugemist:
UUDISED
Visit Hiiumaa otsib koostöös Visit Saaremaaga kohalikke inimesi, kes võiksid särada Saaremaa ja Hiiumaa ühise ajakirja MO Saared uues numbris kaanestaarina.
UUDISED
Eesti Terioloogia Selts kuulutas koostöös partneritega 2026. aasta loomaks siili – täpsemalt siilid, sest Eestis elab kaks liiki siile, harilik siil ja kaelussiil.
UUDISED
Head hiidlased! Uus aasta on alanud – nagu ikka Hiiumaale kohaselt tuuliselt, aga siiski oma rahulikus rütmis, mere ja metsade vahel. Iga uus algus...