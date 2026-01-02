MARGUS TABORI AASTA | Elu, mida ma tahtsin

Rõõm on see, et ma suudan elada sellist elu, nagu ma tahan. Kuidagi on nii juhtunud, et ma olen ennast palgatöölt välja ostnud. Ma ei teagi, kuidas seda kõige täpsemini öelda, aga nii see on. Siukest õnne igaüks ei koge. Enamik rabab elu lõpuni ja siis ongi kõik läbi ega saagi ise aru, kuhu see enda aeg jäi.