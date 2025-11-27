MA LIHTSALT VAJUSIN PÕHJA | Kas täiskasvanu suudab ujuma õppida?

Õppisin vees pinnal püsima ja mingil moel edasi liikuma kuskil varateismelisena ja olen siiani arvanud, et minu koerastiilis ujumine kvalifitseerub ujumisoskuse alla. Selgub, et eksisin. Ujumisoskuse mõõtmiseks on välja töötatud norm (loe infokasti – toim), mille järgi minu võime läbida Käina ujulas paar basseinipikkust n-ö koeratehnikas, ei tähenda veel, et ujuda oskan.