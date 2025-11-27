Õppisin vees pinnal püsima ja mingil moel edasi liikuma kuskil varateismelisena ja olen siiani arvanud, et minu koerastiilis ujumine kvalifitseerub ujumisoskuse alla. Selgub, et eksisin. Ujumisoskuse mõõtmiseks on välja töötatud norm (loe infokasti – toim), mille järgi minu võime läbida Käina ujulas paar basseinipikkust n-ö koeratehnikas, ei tähenda veel, et ujuda oskan.
REPORTAAŽ
MA LIHTSALT VAJUSIN PÕHJA | Kas täiskasvanu suudab ujuma õppida?
Käina ujumistreener Triinu Schneider ütleb peale kolmandat trenni, et nüüd oskan ujuda küll, vaid tehnika vajab lihvimist. Samas meritähte ehk lihtsalt selili vees hõljumist ma selgeks ei saanudki.
JUHTKIRI
Novembri kespege kirjudas leht sennest, kuida Hiiumaa kümnaasjumis pulmakellad kölisema hakkast. Kellade heel oli ösna naa köva, et terve Eesti sennest reekis.