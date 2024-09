LEPA ANNA 130 | Naljakas inimene aitas alati kõiki

Kes ei teaks lugu sellest, kuidas Lepa Anna kord rattaga Kassari poodi tulnud, pannud selle seina äärde seisma, aga see kukkunud maha. Mehed naernud, et rattal jaks otsas. Anna vastanud, et kui mees ise oleks kaks tundi ta jalge vahel olnud, oleks ta samasugune.