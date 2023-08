Lennuliinil jätkab ajutiselt Diamond Sky

Piletimüük on avatud Diamond Sky kodulehel www.eestilennud.ee. Samuti saab pileteid osta Kärdla lennujaama kassast ning Kärdla bussijaamast. Õhtune põhireis Kärdlast kl 18 on välja müüdud. Lisareisiks on käigus tasuta maakonnaliini buss, mis väljub Kärdla bussijaamast kell 15.10 ja sõidab marsruudil Kärdla bussijaam-Keskväljak-Padu-Linnumäe-Lennujaam.