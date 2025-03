Ei ole sugugi harv juhus, kus keegi ärkab Tagukülas selle peale, et seesama bande konkureerib parajasti nende koduaias muruniidukiga või piilub suisa köögiaknast sisse – kui köögiaken muidugi piisavalt madalal on. Mõnel teisel hommikul on jõuk korraldanud Esikülas teeblokaadi, et kõik vastutulevad autod söögikraami lootuses läbi inspekteerida ja ühtlasi ka kiiruseületajad korrale kutsuda. Töötasuks sobib kõik, mis hamba all ei karju, aga eelistatud on värsked porgandid. Kohalik maffia? Võib ka nii öelda. Need on Klötsimäe ponid, kelle vaimne juht ja liider on elupõline kassarlane, ratsatreener Kaja Tuisk (36).