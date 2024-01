LAULU- JA TANTSUPIDU | Laulupeol kõlavad ka laulud Hiiumaalt

Järgmise aasta juulis Tallinnas toimuva laulu- ja tantsupeo “Iseoma” repertuaaris on laulupeol ka kaks vaimulikku rahvalaulu Reigi kihelkonnast. Valikkooride esituses kõlavad “Et kiitke Jumalat, kes on nii helde“ ja “Oh, kui õndsad on need pühad taevas.“