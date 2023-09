Lasteaedades on lapsi rohkem

Kärdla lasteaias avatakse sel sügisel uus sõimerühm, mis lahendab möödunud aastal Kärdlas elavaid või töötavaid inimesi vaevanud vabade kohtade mure. Järjekorrad on endiselt Palade ja Suuremõisa lasteaedadesse.

Uue sõimerühma avab Kärdla lasteaed endises Kärdla kooli tütarlaste käsitöömajas, kus on tehtud sanitaarremont ning see on sisustatud vastavalt lasteaia vajadustele. „Saime sel aastal rahuldada kõik lasteaiakoha taotlused,“ rõõmustas lasteaia direktor Tiina Hinno ja lisas, et neil on isegi kuus vaba kohta. Ruumi on veel kolmele lapsele liitrühmas, ühele 3–4aastaste rühmas ja kahele lasteaiateed alles alustavale 1,5–2aastasele lapsele uues sõimerühmas Kiisud.