Profi ms 261

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 5. novembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Kutse tantsule
  • Elu läheb kallimaks
  • Sõjalapsed Hiiumaale

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

