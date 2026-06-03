KUULA | Hiiu Lehe minutid 3. juunil

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Üürimaja ehitajast jäävad maha võlad
- Pärandihoidla sai viimaks rahastuse
- Töötervishoiuarsti probleem saab lahenduse
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
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