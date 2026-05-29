Pärast eilses Hiiu Lehes ilmunud artiklit Sadama Üürimaja ehitaja võlgadest, hakkasid inimesed sotsiaalmeedia kommentaarides kahtlustama, et kõikide tööde eest pole siiski ehitajale raha veel makstud, tööde vastuvõtmisega venitatakse. Hiiumaa vallavolikogu liige Toomas Remmelkoor väljendas arvamust, et Sadama Üürimaja OÜ-l polegi vaba raha.
ÜÜRIMAJA SAAGA | Arendaja tõrjub rahapuuduse jutte
Sadama Üürimaja OÜ juhatuse liikme Margo Laulu sõnul on Kõrgessaare üürimajas tõesti osad tööd lõpule viimata ning seega ei saagi nende eest ehitajale maksta. Jutte maksmisega venitamisest või rahapuudustest nimetab ta valeks. Ehitaja teemat ei kommenteeri.
