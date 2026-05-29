PRISKE SISSETULEK | Mudil toob kalurile hea teenistuse

Elas kord üks kala. See kala oli paks ja pontsakas. Tal oli kolm lehvikukujulist uime. Ta elas Ukrainas, Mustas meres. Arvatavasti suurte kaubalaevade pilsivees sattus ta ühel päeval Läänemerre. Ja nüüd on Hiiumaa kaluritel käed-jalad tööd täis.
Uus ja kauaoodatud töötervishoiuarst alustab Hiiumaa Haiglas vastuvõtte augusti teises pooles.
Aivar Viidik saatis Hiiu Lehele repliigi, kus ütleb, et Hergo Tasuja loob valearusaamu. Hiiu Leht andis vallavanemale süüdistusi kommenteerida ning vastulause on avaldatud käesoleva...
Hiiumaa muuseumi lähedusse kavandatav 650 ruutmeetrine pärandihoidla sai vajaliku rahastuse ja on sissekolimiseks valmis kolme aasta pärast.