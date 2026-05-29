PRISKE SISSETULEK | Mudil toob kalurile hea teenistuse

Elas kord üks kala. See kala oli paks ja pontsakas. Tal oli kolm lehvikukujulist uime. Ta elas Ukrainas, Mustas meres. Arvatavasti suurte kaubalaevade pilsivees sattus ta ühel päeval Läänemerre. Ja nüüd on Hiiumaa kaluritel käed-jalad tööd täis.