JUHTKIRI | Üürimajale annab hinnangu aeg

Kuula artiklit Your browser does not support the audio element.

Omaette teema on aga kogu protsessiga kaasas käinud segadused ja kohatine kootsimine. Suure hurraa ja tuntud investoritega alustatud ettevõtmist saatsid arusaamatused juba algusest peale. Olgu selleks siis ehitaja valik, eriarvamused rahastuse üle, vahepealne seisak, segadus mööbliga, kummalised üürilepingud kuni käibemaksu tagasi küsimiseni välja.

Üürimaja erainvestor ütleb, et eks oma osa kogu projekti saatnud saginas on kohalikud poliitilised jõujooned. Seda kindlasti. Kui ikka vastasele saab puid alla panna, siis seda ka tehakse. Normaalne poliitiline käitumine.

Teisalt tuleb tõdeda, et ega need vaidlused kogu projektile kasuks ei tulnud ning head välja ei paistnud. Tõsi, mõnda möödalasku, nagu näiteks käibemaksu tagasi küsimine või kummalised üürilepingud, on tunnistanud ka asjaosalised ning need väidetavalt ilma kahjuta korda ajanud. Ka riigipoolne rahastaja EIS on öelnud, et neil üürimaja osas pretensioone ei ole.

Õigusriigis peaksid asjad käima just sellist rada pidi – kahtlus, tõendid, uurimine ja selgus.

Kõikides nendes vaidlustes on tihti sõna-sõna vastu olukorrad. Isehakanud eksperdid, kelle argumendid on tihti stiilis “see on ju ilmselge” või “kõik märgid näitavad”. Juhul, kui rikkumistest on tõendeid, tuleb pöörduda asjaomaste organite poole, kes neid vajadusel uurivad ning seejärel oma hinnangu annavad.

“Eksperdid” võivad saunalaval muidugi arutada, kuidas kõik on valesti ja kas õiguskaitseorganid teevad oma tööd ikka piisava pädevusega, aga õigusriigis peaksid asjad käima just sellist rada pidi – kahtlus, tõendid, uurimine ja selgus.

Ning viimaste arengute najal ei saa ka öelda, et riigi kohtusüsteem kuidagi ühte auku palli taoks. Võtkem kasvõi näiteks eilne uudis, kuidas ühes kohtuastmes süüdi mõistetud parlamendi liige Kalle Laanet järgmises astmes õiguse sai ning seega Riigikogus edasi püsib.

Tõsi on muidugi see, et plekk kogu sellest protsessist jääb ja seda maha pesta võib olla päris raske. Vahel aitab pleki nühkimine asjaosaliste eksimuse tunnistamise ja vabandamisega. Vahel mitte.

Ja ikkagi jõuame jälle ka selle võimaluseni, et võib-olla polegi eksitud.

Kohtunikuks saab olema aeg ja saame näha, kas üürimajast saab edulugu või teine Tuuletorn, mida ikka ja jälle erinevates kemplustes üksteisele nina peale visatakse.