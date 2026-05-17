KEVADINE SUPERTOIT | Maikuu metsatoit: kuuseehted ja palmikesed

Niitudelt leiab juba esimesi oblikaid ja nurmenukudki ootavad korjama nii lehti kui õisi. Mainimist väärivad ka tõlkjad, rahvakeeli rakvere raiped, mille rohelised, avanemata õiekobarad meenutavad maitselt natuke brokolit. Hästi salaja sosistan, et üsna söödavad on ka noored kevadised merikapsa lehed koos vartega, aga las need haruldased iludused jääda rannavalli kaunistuseks. Kõike, mis süüa sünnib, ei pea ära sööma. Las mõni taim jääda ka silmarõõmuks, söödavat kraami jagub maikuus niigi.