NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas avalikus kohas tekkinud konflikte

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul oli liikluspilt sarnane möödunud nädalatega. Peamiselt eksitakse jätkuvalt piirkiiruse vastu maanteedel ning juhtimise ajal räägitakse telefoniga ilma käsi vabaks jätva seadmeta. Liikluses oli ka päris mitmeid noori jalgrattureid, kes ei kandnud kaitsekiivrit või puudusid neil pimedal ajal varustusest jalgrattatuled.