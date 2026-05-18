T, 19.05.2026

MEILE KIRJUTATAKSE | Kärdla Kooli LavaRahnud esindasid Hiiumaad edukalt vabariiklikul kooliteatrite festivalil

15. mail toimus Pärnumaal Pärnu-Jaagupis algklasside kooliteatrite riigifestival “Kooliteater 2026 PÄRNU-JAAGUPI”, mis tõi kokku lausa 285 algklasside teatritegijat üle Eesti. Festivalil osalesid peaaegu kõik maakonnad ning Hiiumaad esindas sel aastal Kärdla Kooli 1.–4. klasside näitetrupp LavaRahnud.
Kärdla Kooli 1.–4. klasside näitetrupp LavaRahnud kooliteatrite festivalil. | Foto: Taisi Telvik

LavaRahnud astusid festivalil üles etendusega “Jussikese seitse sõpra”, tuues lavale tuttava ja armastatud loo rõõmsalt, mänguliselt ning suure pühendumusega. Lavastuse aitasid lavale seada Svetlana Reinmets ja Kaie Pranno, kelle juhendamisel valmis terviklik ja südamlik lavalugu.

TEAVITA ÕHUOHUST | Õhuvägi kutsub üles märgatud lennuvahenditest teada andma

Alates 18. maist harjutatakse õppuse Kevadtorm 2026 raames taaskord õhuohust teavitamist mobiilirakenduse “Ole valmis!” kaudu. Õhuvägi kutsub üles kõiki inimesi märgatud lennuvahenditest rakenduse abil...

NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas avalikus kohas tekkinud konflikte

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 11 väärteomenetlust ja 10 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist üks inimene.

MUUDATUSED | Hiiumaal luuakse ülesaareline raamatukogu ja korraldatakse direktori konkurss

Uuest aastast jõustuv rahvaraamatukogude seadus toob kaasa muudatused ka Hiiumaal. Senised eraldi tegutsevad vallaraamatukogud ühendatakse üheks Hiiumaa vallavalitsuse hallatavaks asutuseks nimega Hiiumaa Raamatukogu.

GALERII JA VIDEO | Öös oli hääli ja muuseumides rahvast

Hiiumaal osales muuseumiööl "Öös on hääli" üheksa asutust. Hiiu Leht külastas neist viite.

