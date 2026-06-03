GALERIID
GALERII | Hiiumaa lastefestival tõi kokku sajad lapsed
Esmaspäeval, 1. juunil tähistati Kärdla linnapargis lastekaitsepäeva, mis tõi kokku sajad lapsed üle Hiiumaa ja nende pered. Päeva jooksul jagus tegevusi igas vanuses külastajatele – sai hüpata batuudil, meisterdada, kaasa elada esinejatele, uudistada pääste- ja politseiautosid ning kohtuda lastefestivali maskoti merihiir Ruffiga.
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