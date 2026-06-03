NUTIKAD NOORED | Robootika haarab noored täiega kaasa

Ühe laua taga arutatakse hammasrataste ülekandeid, teise juures käib programmeerimine ning seina ääres on lõppenud hooajal kasutuses olnud matid. Töölaud ootab juba uut.
Veel lugemist:
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm tuleb küllaltki suvine ning on ka lootust kosutavale vihmale.
GALERIID
Esmaspäeval, 1. juunil tähistati Kärdla linnapargis lastekaitsepäeva, mis tõi kokku sajad lapsed üle Hiiumaa ja nende pered. Päeva jooksul jagus tegevusi igas vanuses külastajatele...
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
GALERIID
Uue esietendusega täitis Naaditeater krimikomöödia kriteeriumi: laip oli ja nalja sai.