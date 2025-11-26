Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 26. novembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Kelmid muutuvad aina tõesemaks
  • Tuletornidega läks kehvasti
  • Kuuse valimine pole lihtne

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

