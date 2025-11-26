KUULA | Hiiu Lehe minutid 26. novembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Kelmid muutuvad aina tõesemaks
- Tuletornidega läks kehvasti
- Kuuse valimine pole lihtne
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiumaa KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 korvpallipoisid pidasid 16. novembril järjekordsed Eesti meistrivõistluste mängud ning tegid seda muljet avaldava skooriga. Kodusaalis Hiiumaa...
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
Hiiu Leht 27. novembril Juhtkiri | Pulmakellad aest pead segamisti Arvamus | Kust leida rohtu üksilduse vastu? Intervjuu | Spordiliidu juht Tanel Malk: Kõiki...
Hiiumaal valmiv radarijaam on järgmine neljast suurest seireradarist koosnevas võrgustikus.